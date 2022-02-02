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Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

02.02.2022 18:15
Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Eskişehir'de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce gördüğü şiddet sebebiyle ayrıldığı eski eşi Gökhan T.'den (34) ölüm tehditleri alıyordu. Geçtiğimiz hafta 6 arkadaşıyla birlikte eski eşi Emel Şimşek'in evini basan ve babasını darp eden Gökhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı

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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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