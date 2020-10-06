Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava - Son Dakika

Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava

Bir son dakika haberine göre - Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava Savcı, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl hapsini istedi Maltepe'de çocuklarını icra yoluyla görmek için evine gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Murat...

- Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava

Savcı, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl hapsini istedi

İSTANBUL - Maltepe'de çocuklarını icra yoluyla görmek için evine gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Murat Yavuz hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesinde 1 Temmuz 2020 tarihinde velayetleri babalarında olan 2 oğluyla görüşme hakkını kullanmak için icra memuru ile almaya giden boşandığı eşi Fatima Yılmaz'ısilahla vurarak ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Yavuzhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatima Yılmaz ile Murat Yavuz'un eski eş oldukları ve 2016 yılında boşandıkları, müşterek iki çocuğun velayetinin babaya verildiği ve anne hakkında yaz tatilinde bir ay süre ile kişisel ilişki kurma kararı verildiği anlatıldı.

Olay günü Fatima Yılmaz'ın çocukların teslimi için İstanbul Anadolu Adliyesi 17. İcra Dairesi personeli eşliğinde, görevli araç ile şüphelinin ikametinin önüne gittiği, müştekinin araçta kaldığı, sosyal çalışmacı Ömer Y. ve İcra dairesi memuru Gurbet P.'nin ikamete çıktığı belirtildi.

Eski eşine defalarca kez ateş edip kaçmış

İddianamede, görevli memurların çocukları görüşme amacıyla aşağı indirip araca bindirdikleri, bu sırada şüpheli Murat Yavuz'un da arkadan gelip araç içerisindeki çocukları çıkarıp eski eşine önce iki el ateş ettiği kaydedildi. Müştekinin can havli ile araçtan indiği, şüphelinin burada da müştekiye defalarca kez ateş ederek kaçtığı, aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Fatima Yılmaz'ın yoğun bakıma alındığı, şüphelinin aynı gün Kocaeli Gölcük'te yakalandığı anlatıldı.

Fatima Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastaneden 2 hafta sonra taburcu edildiğinin kaydedildiği iddianamede, müşteki hakkında Adli Tıp Kurumu'nca, ince ve kalın bağırsakta, karaciğerde, diaframda lezyonlara ve yumuşak doku lezyonlarına neden olan ateşli silah yaralanmasının, kişinin yaşamını tehlikeye sokan durum olduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kanaatini bildirir rapor tanzim edildiği vurgulandı.

"Silahındaki mermi bitene kadar ateş etti"

İfadesi alınan Fatima Yılmaz, Murat Yavuz'un çocukları araçtan indirdikten sonra hiç bir şey demeden iki el ateş ettiğini, silahın takıldığını, çocuklar zarar görmesin diye araçtan indiğini, şüphelinin 5-6 kez daha ateş ettiğini, silahındaki mermi bitince şüpheliyi tuttuğunu, beraber yere düştüklerini, şüphelinin ayağa kalkıp kaçtığını ve şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

Murat Yavuz'un ise ifadesinde, çocukları teslim ettikten sonra sigara almak için aşağıya indiğinde çocukların kendisine 'baba bizi bırakma' dediğini duyduğunu, orada bulunan görevlinin, kanun gereği çocukları almak zorunda olduklarını söylediğini, Fatima Yılmaz'ın kendisine hakaret edip kışkırttığını belirtti. Aracın köşesinde de teyzesinin oğlunu gördüğünü, müştekinin daha önce bu şahısla kendisini tehdit etmesi nedeniyle korku ve panikle müştekinin ayağına tek el ateş ettiğini, etraf kalabalıklaşınca da korku ile birkaç el daha ateş ettikten sonra kaçtığını söyledi.

15 yıla kadar hapsi istendi

Şüpheli Murat Yavuz'un haksız tahrik veya meşru müdafaa hükümlerinden yararlanmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, tutuklu Murat Yavuz'un, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava
Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava
Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava
Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava

Murat Yavuz, Maltepe, Ateş, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çocuklarını icra yoluyla görmeye gelen eski eşini kurşun yağmuruna tutan şüpheliye dava - Son Dakika

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