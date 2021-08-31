Son dakika haber... Eski eşini öldürüp, onun erkek arkadaşı ile kendi kızını yaralayarak intihara kalkıştı (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Eski eşini öldürüp, onun erkek arkadaşı ile kendi kızını yaralayarak intihara kalkıştı (3)
31.08.2021 15:53
Bir son dakika haberine göre HAYATINI KAYBETTİAnkara'da takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel'i (33) öldürüp, onun erkek arkadaşı Mustafa Döner ve yanlarında bulunan kendi kızı İsra Özbek'i yaralayıp, aynı silahla intihara kalkışan Salih Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'da takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel'i (33) öldürüp, onun erkek arkadaşı Mustafa Döner ve yanlarında bulunan kendi kızı İsra Özbek'i yaralayıp, aynı silahla intihara kalkışan Salih Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralı Döner ve İsra Özbek'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Ebru Yüksel'in naaşı, helallik alınmak üzere ailesinin evine getirildi. Cenaze daha sonra Ortaköy Mezarlığı Camii'ne getirildi. Yüksel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. İntihar eden Salih Özbek'in cenazesinin ise yarın Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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