Son dakika haber! Eski eşini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, KADES'e yapılan ihbarla gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da geçen yıl boşandığı eski karısını tehdit ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.K. (34), Nilüfer ilçesindeki Beşevler metro istasyonu yakınında eski eşi H.K'nin (29) yolunu keserek tehdit edip hakarette bulundu.

Bunun üzerine H.K, daha önce cep telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım çağrısında bulundu.

Kadının yardım çağrısının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğünce olay yerine Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, H.K'nin şikayeti üzerine A.K'yi gözaltına alarak Nilüfer Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.