CHP'den 22'nci Dönem Giresun Milletvekili ve eski Giresun Belediye Başkanı Mehmet Işık (84), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Giresun'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Mehmet Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Işık için yarın Giresun Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Hacimiktad Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Işık, Kayadibi Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.