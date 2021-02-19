Son dakika haber... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'den erken seçim çağırısı - Son Dakika

Son dakika haber... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'den erken seçim çağırısı

19.02.2021 00:57
Son dakika haber... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'den erken seçim çağırısı, System.String[]

Son dakika haber... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi Yürütme Komitesi Başkanı Mihail Saakaşvili, erken seçim çağırısında bulundu.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi Yürütme Komitesi Başkanı Mihail Saakaşvili, erken seçim çağırısında bulundu.

Gürcistan'da 31 Ekim 2020'de yapılan genel seçimlerin ardından ülkede başlayan siyasi kriz, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararla birlikte derinleşmişti. Melia hakkındaki kararın ardından Başbakan Giorgi Gakharia, ülkedeki kutuplaşma nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı olan ve şu anda da Ukrayna Ulusal Reform Konseyi Yürütme Komitesi'nde başkanlık görevini sürdüren Mihail Saakaşvili'den de konuya yönelik açıklama geldi. Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gakharia'nın istifa etmesinin muhalefetin zaferi olduğunu vurgulayarak, erken seçim çağırısında bulundu. Saakaşvili tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali'nin milyarder kurucusu Bidzina İvanişvili sert şekilde eleştirilirken, Gakharia'nın istifasına yönelik olarak, "Bugün, Gürcistan'ın gaspçı hükümetinin Başbakanı Gakharia, İvanişvili'nin kan dökülmesi konusundaki emrini yerine getirmenin sorumluluğunu almak istemediği için istifa etti. Bu istifa, muhalefet, Melia ve genel olarak Gürcistan halkı için büyük bir zafer. Şimdi birliği zayıflatmak değil, aksine genişletmek önemli çünkü bu, Gürcistan halkının temel talebi" ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan halkı ve muhalefetin temel talebinin erken seçimler olduğunu belirten Saakaşvili, halkın iradesini yerine getirmek üzere erken genel seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Melia da ülkeyi krizden yalnızca erken seçimin çıkarabileceğini ifade ederek, "Mevcut hükümetle müzakere masasına oturmayı ve erken genel seçimler hakkında konuşmayı umuyoruz" dedi.

Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ise devlet kurumlarının, tüm kamu işlevlerini ve hizmetlerini sağlamaya tamamen hazır olduğunu söyleyerek, ülkede herhangi bir istikrarsızlaştırma girişimine izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Meclisi'nin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirileri akabinde Rus heyeti önce oturumu, sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış fakat daha sonra kefalet şartıyla serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeyi reddedince hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Dün yaklaşık 6 saat süren mahkemede, Melia hakkında tutuklama kararı verildi. - TİFLİS

Mihail Saakaşvili, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'den erken seçim çağırısı - Son Dakika


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