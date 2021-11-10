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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı - Son Dakika

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı

10.11.2021 14:48

- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltı Saakaşvili mahkemeye çıkarılmadı Gürcistan'da cezaevinde bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılması beklenen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için başkent Tiflis'te Devlet Güvenlik Servisi, Adalet Bakanlığı...

- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltı

Saakaşvili mahkemeye çıkarılmadı

TİFLİS - Gürcistan'da cezaevinde bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılması beklenen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için başkent Tiflis'te Devlet Güvenlik Servisi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen gösterilerde 46 kişi gözaltına alındı. Saakaşvili, güvenlik gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadı.

Gürcistan'da gözaltına alındığı 1 Ekim'den bu yana cezaevinde açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterileri sürüyor. Saakaşvili'nin geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun kötüleşmesiyle özel hastane yerine hapishane hastanesine sevk edilmesi, muhalefet kanadında tansiyonu yükseltti. Bugün başkent Tiflis'te mahkemeye çıkarılması beklenen Saakaşvili için üç farklı noktada gösteri düzenlendi. Devlet Güvenlik Servisi, Adliye ve Sağlık Bakanlığı önünde toplanan Saakaşvili destekçileri ile polisler arasında tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 46 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

"Göstericiler devlet kurumlarına girişi engelledi"

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Tiflis'te çeşitli idari binaların önünde protestolar düzenleniyor. Protestoya katılanların toplanma ve ifade özgürlüğünde izin verilen sınırları aşması ve idari binaların girişlerini engellemesi üzerine polis idari usule uygun olarak 46 kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir yasa ihlali, polis tarafından derhal durdurulacak ve yasal olarak karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Polis Vazha Siradze gazetecilere yaptığı açıklamada, göstericileri devlet kurumuna girişi engellemekle suçladı. Siradze, "Protestocuların barışçıl gösterilerin ötesine geçtiği ve devlet dairelerine girişleri kapattığı yerlerde polis, yasaların öngördüğü uygun önlemleri aldı. Eylemlerde idari suçlar, polisin kanuni emrine uymama, polise hakaret ve küçük holiganlık suçlarından dolayı 46 kişi gözaltına alındı" dedi.

Saakaşvili gösteriler nedeniyle mahkemeye çıkarılmadı

Saakaşvili'nin 7 Kasım 2007 olaylarıyla ilgili bugün mahkemeye çıkarılması planlanırken, Gürcistan Özel Ceza İnfaz Kurumundan açıklama geldi. Açıklamada, "Protestocular, kontrol edilemez bir durum ve kaosa yol açacak yaklaşık 500-600 aracın katılımıyla yıkıcı eylemler gerçekleştirmek niyetinde. Bu tür eylemler, sanık/hükümlü Mihail Saakaşvili'nin mahkemeye katılması için tehdit oluşturuyor. Bunu göz önünde bulundurarak Özel Ceza İnfaz Kurumu, Saakaşvili'nin Tiflis Şehir Mahkemesine nakledilmesine izin vermiyor" denildi.

Saakaşvili'nin katılımı olmadan görülen duruşmada, Saakaşvili'nin Gürcistan'a girişiyle ilgili olarak gözaltına alınan Giorgi Narimanidze, Elguja Chomaia, Zurab ve Shalva Cocoria'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Saakaşvili 2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı

Mihail Saakaşvili, Adalet Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Gürcistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisinde arbede: 46 gözaltıSaakaşvili mahkemeye çıkarılmadı - Son Dakika
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