Son dakika haber: Eski hastane binasına giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılarak öldü - Son Dakika

ELAZIĞ'da, boşaltılan eski devlet hastanesinin penceresinden girip, elektrik kablolarını çalarken akıma kapıldığı öne sürülen Cihan K. (33), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki boşaltılan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Cihan K., binadaki kabloları çalmak için pencereden içeriği girdiği sırada elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cihan K.'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla hastane morguna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cihan K.'nin kabloları çalmak için yanında çeşitli aletler getirdiğini belirledi.