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Son dakika haber... Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

03.02.2022 11:36
Son dakika haber... Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yekebaş ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, daha sonra sanık ve avukatına söz verdi.

Sanık ve avukatı, 2 kişiyi mahkemede tanık olarak dinletmek istediklerini söyledi.

Bunun üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talep ettiği tanıkların gelecek celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği bilgisi iddianamede yer almıştı.

Sanık Yekebaş, 16 Eylül'de görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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