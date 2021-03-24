Son dakika haber... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hafta başından beri hastanede olduğu açıklandı

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu açıklandı. Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin pazartesi gününden bu yana hastanede olduğu duyuruldu. İtalyan basını, Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. 84 yaşındaki Berlusconi, 2016 yılında kalp ameliyatı olmuştu. Öte yandan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, birkaç gün içinde iyileşerek taburcu olmuştu.