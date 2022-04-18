Son dakika haber... Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Medenica'ya gözaltı - Son Dakika

Eski Karadağ Yüksek Mahkemesi Başkanı Vesna Medenica, "görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla Podgoritsa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, Medenica'ya, suç örgütü kurma ve görevini kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi.

Medenica, havalimanında sınır polisine pasaportunu verdikten sonra gözaltına alındı.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Medenica'nın oğlu Milos Medenica'nın Kolombiya'dan uyuşturucu ve sigara kaçakçılığına karıştığı, kendisinin de bu durum hakkında bilgi sahibi olduğu aktarılan haberlerde, Europol tarafından elde edilen görüşme kayıtlarında, Medenica'nın gerektiğinde oğluna koruma sağlayacağını ifade ettiği öne sürüldü.

Medenica, 2020'nin sonundaki istifasına kadar 17 yıl boyunca Karadağ Yüksek Mahkemesi başkanı olarak görev yapmıştı.