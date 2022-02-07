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Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı

07.02.2022 09:12
Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da eski karı koca çift araçlarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı.

Afyonkarahisar'da eski karı koca çift araçlarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde kadının birlikte yaşadığı öne sürülen şahıs tarafından balkondan pompalı tüfekle vurulduğu belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olayda kullandığı silah ile polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi, Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı. Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.'yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti. Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

OLAYIN FAİLİ KISKIVRAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler olayın şüphelisi Cemil A.'yı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polis ekipleri ardından bölgede detaylı bir inceleme yaptı. Olayda yaralanan Muhammet Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

(Gökten Ceylan/ İHA)

Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı

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Muhammet Ali, Karahisar, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika


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