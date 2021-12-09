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Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09.12.2021 12:20
Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Buse Güler'i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşı Buse Güler'i silahla yaralayan tutuklu sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Albayrak ve avukatı katıldı.

Müdahil Buse Güler (23) ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanığın, bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alındı.

Sanık Albayrak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Albayrak'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum ederken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karar sonrası ağlayarak konuşan Buse Güler, "Allah'a şükürler olsun 18 yıl aldı. Bugün ağlamayacağım sadece güleceğim." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mart 2020'de Buse Güler'in işten çıkıp yolun karşısına geçtiği sırada, sanık Albayrak'ın peşinden koştuğu, Güler'in üzerine doğru giderek elindeki silahla 4 kez ateş edip kaçtığı anlatılmıştı.

Güler'in yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının raporlarla tespit edildiği bildirilen iddianamede, sanık Albayrak'ın ifadesinde bir anlık sinirle korkutmak için duvara doğru ateş ettiğini, gözünde bozukluk olduğunu, Güler eğilince kurşunun duvardan sekmiş olabileceğini iddia ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Cemal Albayrak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eski kız arkadaşını silahla yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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