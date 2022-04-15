Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

15.04.2022 13:56

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakınları tarafından defnedildi.

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

DİYARBAKIR - İzmir'in Bornova ilçesinde eski kocası tarafından boğularak öldürülen Remziye Tüysüz'ün cenazesi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakınları tarafından defnedildi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde iki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'in Bornova ilçesinde geçen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olay yerinde savcı tarafından incelemesi yapılan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İşlemleri tamamlanan Tüysüz, defnedilmek üzere Çermik ilçesine getirildi. Yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilen Tüysüz'ün 1'i 9 aylık, 2 çocuğu geride bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan, Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Cinayete kurban giden genç kadının kornealarının bağışlandığı öğrenildi.

Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocası tarafından boğularak öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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