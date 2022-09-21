Son dakika haber... ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber... ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

21.09.2022 15:17

Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'da İlknur Aydoğan (35), eski eşi Battal Alkan'ı (36) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

ÇORUM'da İlknur Aydoğan (35), eski eşi Battal Alkan'ı (36) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kale Mahallesi Aydın Evler 2'inci Sokak'ta meydana geldi. İlknur Aydoğan görüşmek için eski eşi Battal Alkan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur Aydoğan, tabanca ile Battal Alkan'ı vurarak öldürdü. Aydoğan ardından telefonla ilk eşi F.B.'yi arayıp, Battal Alkan'ı öldürdüğünü söyledikten sonra bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, Battal Alkan ile İlknur Aydoğan'ın başlarından vurulmuş cesetleriyle karşılaştı. İlknur Aydoğan ile Battal Alkan'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Aydoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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