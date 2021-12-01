Eski Korgeneral Yıldırım Güvenç ve 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç ve diğer 6 sanık hakkındaki mütalaa açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Önder Kamiloğlu, Abdullah Yiğit, Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve avukatları salonda hazır bulundu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı olarak görev yapan Güvenç, 22 ay tutukluluğun ardından adli kontrol şartıyla 2018 yılında serbest bırakılmıştı. Esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu hakkında beraat talep ederken, diğer sanıklar Abdullah Yiğit, Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık avukatları esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 23 Mart 2022 tarihine erteledi. - ANKARA