Son dakika haber... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı - Son Dakika

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, bir restoranda garsonun açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki dönemki Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, arkadaşıyla Davutlar Mahallesi'ndeki restorana gitti.

Bir süre sonra iş yerinde garson olarak çalışan C.B, Kayalı'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Kayalı, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan C.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.