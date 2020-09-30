Son dakika haber! Eski milletvekilinin ölümünde doktora suç duyurusu - Son Dakika

ANKARA'da geçen yıl kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti kurucularından eski milletvekili Süleyman Koyuncugil'in 73 yaşında ölümüyle ilgili oğlundan doktora suçlama geldi. Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, babasının ölümünde ameliyatı yapan Prof. Dr. M.A.O.'nun hatası olduğunu ileri sürerek, 'kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

DSP kurucu üyelerinden eski milletvekili Süleyman Koyuncugil, geçen yıl eylül ayında özel hastanede gerçekleştirilen kalp ameliyatından 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, babasının ölümünden ameliyatı gerçekleştiren PRof. Dr. M.A.O.'yu sorumlu tutarak, avukatı Oğuz Atasoy aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Koyuncugil, suç duyurusu dilekçesinde, 2018 Eylül tarihinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan babasının tıkalı olan kalp damarlarının açılması için stent takılma kararı alındığını; ancak anjiyo sonrası hekimler tarafından stent takılmasının uygun olmadığına karar verildiğini belirtti. Koyuncugil, hekimlerin damarlara çok sayıda stent takılması gerektiğini, bunun da yüksek hayati risk oluşturduğunu, hastanın By-Pass ameliyatı olmasının daha uygun olacağına karar verdiklerini belirtti. Koynucugil, babasının akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle By-Pass ameliyatının da risk taşıması nedeniyle birkaç farklı hekime danıştığını, görüştüğü tüm hekimlerin stent takma yerine ameliyatı önerdiğini aktardı.