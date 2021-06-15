Son dakika haber: Eski Ödemiş Belediye Başkanı Gülen Köymen, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ödemiş'te 1989-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan Gülen Köymen yaşamını yitirdi.

Ödemiş'te 1989-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan Gülen Köymen yaşamını yitirdi. Bir süredir Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki Köymen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Köymen için belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Öğretmenlik hayatıyla olduğu gibi başkanlığı dönemindeki çalışmalarıyla da kentimizde iz bırakan Gülen Köymen başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi. Köymen'in cenazesi, burada yapılan duaların ardından Zungurlu Mezarlığına defnedildi.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı

Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti

Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı

Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti