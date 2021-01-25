Son dakika haber! Eski ortağını öldüren sanığa 15 yıl hapis

KAYSERİ'de eski ortağı Emin Erciyes'i (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Vedat Kaplan (34) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

? Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda kasap Vedat Kaplan, borç alacak meselesinden çıkan kavgada eski ortağı Emin Erciyes'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Vedat Kaplan, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle katıldı. Duruşmada, ölen Emin Erciyes'in eşi Nimet Erciyes, 56 gün önce dünyaya getirdiği ve eşinin ismini verdiği oğluyla hazır bulundu. Sanık Vedat Kaplan, ölen Erciyes'in kendisini darbettiğini öne sürerek, "Öldürme amacım yoktu. Kasten yapmadım. Darp edince dükkanıma sığındım. Hakaret etti. Tehditler savurdu. Kendi canımı korumak amacıyla böyle bir şey yaptım. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdim" dedi.