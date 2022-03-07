Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti

07.03.2022 12:30
Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Rafik Tarar, 92 yaşında Lahor'da yaşamını yitirdi.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Rafik Tarar, 92 yaşında Lahor'da yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tarar'ın torunu Azam Tarar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dedesinin öldüğünü duyurdu.

Lahor'da yaşamını yitiren Tarar'ın uzun süredir sağlık sorunları bulunuyordu.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ölümünün ardından Başbakan İmran Han başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarar, 1997-2001 döneminde Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Tarar, 92 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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