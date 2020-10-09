Son dakika haber: Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası - Son Dakika

Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Ulaş ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, 29 Ocak'taki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti ve örgüt imamları tarafından sabit telefonlardan arandığı belirlenen, aleyhinde tanık beyanı bulunan Ulaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkında savunma yapan Ulaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatının beyanlarının alınması ve sanığın son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Ulaş'ı 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.