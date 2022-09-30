Son dakika haber: Eski patronunu 28 el ateş edip öldüren sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika haber: Eski patronunu 28 el ateş edip öldüren sanığa 25 yıl hapis

30.09.2022 19:05
Son dakika haber: Eski patronunu 28 el ateş edip öldüren sanığa 25 yıl hapis

Son dakika haberi: ANKARA'da, alacaklı olduğu eski patronu Akın Çetin'i, 28 el ateş ederek öldüren Ercan Dönmez'e takdiri indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.

ANKARA'da, alacaklı olduğu eski patronu Akın Çetin'i, 28 el ateş ederek öldüren Ercan Dönmez'e takdiri indirimle 25 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da, birikmiş alacağı bulunan eski patronu Akın Çetin'i, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabanca ile 28 el ateş ederek öldüren Ercan Dönmez'in yargılanmasına devam edildi. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Dönmez, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; taraf avukatları salonda hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanık Ercan Dönmez'in, Akın Çetin'in eski çalışanı olduğu belirterek; Dönmez'in daha önce yaptığı işlerden dolayı birikmiş parasını almak için 24 Mart 2021'de Çetin'in ofisine gittiğini, ikili arasında borç- alacak yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü aktardı. Dönmez'in, ruhsatlı silahıyla kendisine hakaret ettiği iddia edilen Çetin'e ateş ederek öldürdüğü belirtilen mütalaada, otopsi raporuna göre maktulün bedeninde 28 ateşli silah mermi çekirdeği giriş çıkışı bulunduğu ifade edildi. Sanığın eylemi 'haksız tahrik' altında yaptığına dikkat çekilerek; yasa gereği cezada indirim yapılarak sanığın, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Dönmez, "Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Adaletinize sığınıyorum" dedi.İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Dönmez'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yargılama boyunca iyi hali nedeniyle 'takdir indirimi' yapan mahkeme, cezasını 25 yıla indirdi. Savcının 'haksız tahrik' indirimi talebini, 'yasal şartları oluşmadığı' gerekçesiyle yerinde görmeyen mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eski patronunu 28 el ateş edip öldüren sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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