Üye Girişi
Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı

09.02.2022 23:34
Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Sudan Kongre Partisi, eski Kabine İşleri Bakanı ve iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Halid Ömer Yusuf'un gözaltına alındığını duyurdu.

Sudan Kongre Partisi, eski Kabine İşleri Bakanı ve iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Halid Ömer Yusuf'un gözaltına alındığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, öğleden sonra Sudan Kongre Partisinin başkent Hartum'daki merkezine gitti ve partinin siyasi büro üyesi Yusuf'u gözaltına aldı.

Yusuf'un güvenliğinden tamamen "darbeci" yetkililer sorumlu tutuldu.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.

Anlaşma gereğince eski bakan Yusuf, 27 Kasım 2021'de serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500

İktidar, Kongre, Kabine, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:50:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Eski Sudan Kabine İşleri Bakanı Yusuf gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement