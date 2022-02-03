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Son dakika haber... Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis yaşamını yitirdi

03.02.2022 10:49
Son dakika haber... Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 93 yaşındaki Sarcetakis, bir süredir tedavi gördüğü başkent Atina'daki Laiko Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Sarcetakis, Selanik'te hukuk eğitimi almış, ardından Paris'te Ticaret Hukuku ve Avrupa Topluluğu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmıştı.

Yunanistan'daki cunta yönetiminde cezaevine giren, işkence gören Sarcetakis, cuntanın düşmesinin ardından yargıdaki görevine geri dönmüştü. 1985'te Cumhurbaşkanı seçilen Sarcetakis, bu görevi 1990 yılına kadar sürdürmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis yaşamını yitirdi - Son Dakika
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