Sahte içki üretip, Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi'nde N.B.'ye ait çiftlik evinde, sahte içki üretildiği ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla izlenen N.B.'nin çiftlik evine baskın yapıldı. Evde 3 plastik su deposu içinde 1700 litre fermantasyona bırakılmış alkol, 40 litre sahte içki, 150 litrelik kazandan yapma kaynatma kazanı, 180 litrelik plastik soğutma kabı düzeneği, alkolmetre , kağıt bardak ve plastik kova içine ekilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. N.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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