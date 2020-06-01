Son dakika haber: Eskişehir'de aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Eskişehir'de aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden başlayan yağmur adeta hayatı felç ederek sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, Eskişehir'de hayatın durmasına neden oldu. Yayalar yoğun yağıştan korunabilmek için kapalı alanlara sığınırken, şemsiyesi olan vatandaşlar ise kendilerini bu şekilde korudu. Yollarda bulunan araçlar göle dönen caddelerde hareket etmekte zorluk çekerken, tramvaylar ise yolun düzelmesi için beklemek zorunda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışlar, çarşamba gününe kadar devam edecek.