Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü

27.03.2022 15:07
Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bir kedi, yakılarak öldürülmüş bulundu.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bir kedi, yakılarak öldürülmüş bulundu. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı "Bu kadar cani ne zaman olduk?" diyerek tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki boş arazide bir kedi, yakılarak öldürülmüş bulundu. İhbarla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Öldürülen kedi ise Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince alınarak incelemelerin ardından toprağa gömüldü.

'YÜREĞİM O MAZLUM KEDİYLE YANDI'

Olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, "Gelen ihbarla 71 Evler Mahallesi'nde canice kedinin yakıldığını öğrendik. Kedinin yakıldığı haberini alınca da kahrolduk. Bu kadar cani ne zaman olduk? Yüreğim o mazlum kediyle yandı. Yapanlar kim ya da kimlerse tüm kurumları da bu konuda göreve davet ettik. Dernek olarak da suç duyurusunda bulunduk. HAYDİ ekipleri, şu an kamera incelemesi yapıyor. Bu caninin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız" dedi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü
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Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eskişehir'de bir kedi yakılarak öldürüldü - Son Dakika


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