Son dakika haber... Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. Eskişehir'de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, genel olarak yasağa uyulduğu gözlendi. Polis ekipleri kentin tüm kavşaklarında görev alırken, trafikteki araçlar tek tek kontrol edildi. Ayrıca mobese merkezindeki 350 kamera ile sokağa çıkma kısıtlaması anlık olarak takip ediliyor.