Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü

19.04.2022 15:03
Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü

Son dakika haberi... Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Hakan Ş. idaresindeki Tepebaşı Belediyesine ait plakası öğrenilemeyen çöp toplama kamyonu, Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü Hakan Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Emine Çakmak, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika


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