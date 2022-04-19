Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Hakan Ş. idaresindeki Tepebaşı Belediyesine ait plakası öğrenilemeyen çöp toplama kamyonu, Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ın öldüğünü belirledi.
Kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü Hakan Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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