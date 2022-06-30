Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü

30.06.2022 14:15

Eskişehir'de, bir apartman dairesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de, bir apartman dairesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında tartışma çıktı.

Borç meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen ve kavgaya dönüşen olayda Kısacık ile Sırrı S. darbedildi. Daha sonra Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Gökhan Kısacık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sırrı S'nin ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe aldı.

Emine B, Mert E. ve Mesut T. saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü - Son Dakika
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