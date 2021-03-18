Eskişehir'de fuhuş yapıldığı tespit edilen yerlere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonları ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda polis ekipleri, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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