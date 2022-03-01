Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

01.03.2022 11:20
Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haber: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Z.M. ile E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 198,28 gram metamfetamin, 830 gram gelen esrar, 23 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu Polisten kaçan şahsın üzerinde silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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