Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

24.04.2022 15:43
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Zafer ve Emek mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler; Ş.K, E.A, O.G, H.K. ve B.T. adlı 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 50,44 gram metamfetamin, 399,61 gram bonzai, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; O.G., E.A, Ş.K ve H.K. tutuklanırken, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLAR
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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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