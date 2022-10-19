Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Türkmentokat ve Karatepe mahallelerinde meydana gelen enerji nakil kablolarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Tespit edilen şüpheliler A.A. ile E.T. saklandıkları evlerde yakalandı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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