Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 11:48
Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Türkmentokat ve Karatepe mahallelerinde meydana gelen enerji nakil kablolarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Tespit edilen şüpheliler A.A. ile E.T. saklandıkları evlerde yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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