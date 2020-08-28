Son dakika haber | Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (3)
Son dakika habere göre TUTUKLANDIEskişehir-Ankara çevreyolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Eskişehir- Ankara çevreyolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kazada Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan beyaz eşya fabrikasında çalışan Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim