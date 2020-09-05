ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Eskişehir'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika