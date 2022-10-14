Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

14.10.2022 09:18
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendiren yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendirilen, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

4 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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