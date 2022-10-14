Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendirilen, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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