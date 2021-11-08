Son dakika haber! Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Son dakika haber! Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı adli kontrol şartıyla serbest

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de görevli olduğu sitedeki 11 katlı binada yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında işlem yapıldıktan sonra salıverilen ve daha sonra yeniden gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de görevli olduğu sitedeki 11 katlı binada yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında işlem yapıldıktan sonra salıverilen ve daha sonra yeniden gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, yangın söndürme sisteminin Yunus Emre A. tarafından bilerek kapatıldığını belirleyen polis ekipleri, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine zanlıyı yeniden gözaltına alarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan Yunus Emre A, "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "halk arasında endişe, korku ve panik yaratma" suçlamasıyla ikinci kez adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Yunus Emre A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede geçen cumartesi gecesi yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatı katında hasara yol açmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangını kasten çıkardığı iddia edilen site görevlisi Yunus Emre A'yı gözaltına almış, şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverilmişti.

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