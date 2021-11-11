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Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

11.11.2021 09:50
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım'da belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(İHA)

Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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