Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
11.11.2021 09:50
Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım'da belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
(İHA)
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