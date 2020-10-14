Son dakika haber! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen hırısızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 10 ayrı inşaattan, işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarının çalınması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli Fırat Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildigi adli makamlarca tutuklandı.