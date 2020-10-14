Son dakika haber! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

14.10.2020 16:59
Son dakika haber! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırısızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen hırısızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 10 ayrı inşaattan, işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarının çalınması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli Fırat Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildigi adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

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