ESKİŞEHİR'de, artan koronavirüs vakalarının ardından hasta yakınları, sosyal medyada immün plazma bağışçısı bulabilmek için çok sayıda ilan paylaştı. İlanları ve mesajları görenler ise Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne giderek bağış yapmak için randevulu sistemle adeta sıraya girdi. Eskişehir'de koronavirüs vakaları son bir ayda artış gösterdi, günlük 160 dolayınca vakalar görülmeye başlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görenlerin yakınları, sosyal medyada immün plazma bağışçısı bulabilmek için çok sayıda ilan paylaştı. Toplu cep telefonu mesajlarıyla da koronavirüs tedavisi görenler için kan grubu ve iletişim bilgilerini içeren mesajlar gönderildi. Eskişehirliler koronavirüs tedavisi görenlere plazma sağlamak için ise Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne giderek bağış yapmak için adeta sıraya girdi. Yoğunluk ve kuyruk oluşmaması için günde en az 10 kişi, randevulu sistemle Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulunuyor.

'YARDIMCI OLMAK İÇİN PLAZMA BAĞIŞÇISI OLDUM'

Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulunanlardan Nurettin Akdeniz (40), yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Tedavisinin ardından koronavirüslü hastalara yardımcı olmak için bağışta bulunduğunu anlatan Akdeniz, " Kurban Bayramı 'ndan önce arife günü yüksek ateşle gitmiştim hastaneye. Orada yapılan test sonucum pozitif çıktı. Hastalığı çok ağır geçirmedim, hafif atlattım. Evde tedavi gördüm. Bir arkadaşımın vasıtası ile plazma bağışçısı olmaya karar verdim. Bu işlerin nasıl olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Yapılan işlemleri öğrendiğimde, hastalara yardımcı olmak adına plazma bağışçısı oldum. Hastalık daha yeni olduğu için neyin ne olduğunu da bilmiyorduk vatandaş olarak. Plazma bağışı diye duyuyordum ama neye iyi geliyor, nasıl oluyor çok da bilgim yoktu açıkçası. Sora sora bilgilendik. Çevremde birkaç tane daha pozitif olan arkadaşım var, onlara da söyleyeceğim, muhakkak bağışta bulunmaları lazım" dedi.'BİRKAÇ DEFA DAHA BAĞIŞTA BULUNACAĞIM'Bağışçılardan Hasan Bayraktar da gribe benzer semptomlarla, koronavirüsü evde tedavi olarak atlattığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Hastalığı grip semptomları gibi geçirdik. Tereddüde düşüp test yaptırdık ve pozitif çıktı. Tedavi için hastaneye yatmadık, evde 5 günlük bir ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı belirtilerimiz de yoktu zaten. Bu şekilde atlattık hastalığı. Plazma bağışını gazetelerden okuyorduk, televizyonda izliyorduk. Halk sağlığı merkezi ile sürekli irtibatta olduğumuz için onlara soracaktım zaten. Sormaya fırsat bulamadan beni Kızılay aradı. Plazma bağışı olduğunu söylediler, yapılan işlemleri anlattılar. Kutsal bir vazife olduğu için biz de kabul ettik ve geldik. Faydalı olduğunu, insanları kurtardığını duyuyoruz. Biz bu hastalığı hafif atlattık, durumu ağır olan diğer hasta insanlara yardımcı olmak için buradayız. Yoğun bakımda olan, entübe olan insanların şikayetlerini duyuyoruz. Çok zor durumda o insanlar, tabii ki yardımcı olmak lazım. Hastalığı atlatan insanlar gelip yardımcı olsunlar tabii. Ben oğlumla geldim. İkimiz de plazma vereceğiz. Sadece bu sefer değil, birkaç defa bağış yapmayı düşünüyorum."'ZATEN OLUMLU BAKIYORDUK'Randevulu sistem ile immün plazma bağışına gelen Hamza Melih Bayraktar da koronavirüs bulaştıktan sonra tat ve koku kaybı yaşadığını söyledi. Evde 14 günlük tedaviden sonra iyileştiğini ve süreci tamamladığını kaydeden Bayraktar, "Kızılay'dan 'plazma bağışçısı olmak ister misiniz?' diye aradılar bizi. Biz zaten plazma bağışı yapıldığını biliyor ve olumlu bakıyorduk. Hastalara bir yardımımız olsun diye tamam dedik ve geldik plazma bağışımızı yapıyoruz. Yapılan işlemde korkulacak bir şey yok eğer korkuyorlarsa. Burada çalışanlar çok yardımcı oluyor, sorduğunuz soruları cevaplıyorlar. Gelip korkmadan plazma bağışlarını yapabilirler" diye konuştu.'10 GÜN ARAYLA 8 DEFA BAĞIŞTA BULUNABİLİRLER'Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen de koronavirüsü atlatmış kişiler 28'inci günden sonra plazma bağışında bulunabileceğini söyledi. Bağışçılar için randevu sistemi kurduklarını ifade eden Dr. Ergen, "Personelimiz koronavirüsü atlatmış kişilerle bağlantıya geçiyor, plazma bağışı hakkında bilgilendirme yapıyor. Plazma bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımıza belirli gün ve saatte randevu oluşturuyoruz. Randevu günü bağışçılarımız gelip plazma bağışı yapıyorlar. Her bağışçıdan 2 ünite plazma alıyoruz ve bu plazmalar 2 ayrı hastanın korona ile olan mücadelelerinde büyük katkı sağlıyor. Koronavirüs hastalığını geçirmiş olan vatandaşlar, tüm belirtileri kaybolduktan 28 gün sonra plazma bağışında bulunabilirler. 3 ay boyunca 10 gün arayla 8 defaya kadar plazma bağışında bulunabilme imkanı var" dedi.SOSYAL MEDYADAN GÖRENLER BAĞIŞ İÇİN GELİYOR

Eskişehir'de koronavirüs tedavisi görenlerin yakınlarının mesajlar ve sosyal medya aracılığıyla plazma bağışçısı aradıklarını ifade eden Ergen, bağışları ticari hale getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Plazma bağışının sadece Kızılay yetkisinde olduğunu hatırlatan Ergen, "Plazma bağışı, Kızılay'ın yetkisinde olan bir iş. Ne yazık ki duyuyoruz, birtakım ticari unsurlar da söz konusu olabiliyor. Bu tür eyleme kimsenin teşebbüs etmemesini temenni ederim. Kan ve plazma sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bağışlanması gereken şeyler. Bunu ticari bir meta haline getirmek suçtur, yasa dışıdır. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın mutlaka savcılıklara suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.