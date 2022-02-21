Üye Girişi
Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

21.02.2022 15:03
Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahiler Mahallesi'nde bulunan Ahiler Mağarası yakınında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör ile kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Defineciler suç üstü yakalandı Defineciler suç üstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement