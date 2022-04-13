Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

13.04.2022 18:17
Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Son dakika haberler... Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarma, kent merkezini Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarındaki sorumluluk alanlarında trafik ekiplerinin katılımıyla havadan denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Denetimde, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü kara yoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kurallarına uymayan 13 araç sürücüsüne toplam 6 bin 487 lira ceza uygulandığı, 3 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement