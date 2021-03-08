Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil - Son Dakika

Son dakika haber! Eskişehir'de jandarmadan kadın sürücülere karanfil
08.03.2021 13:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin girişlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Eskişehir- Seyitgazi yolu 10. kilometresindeki yol uygulama noktasında durdurulan otomobil ve otobüslerde bulunan kadın yolcularla karanfil dağıttı.
Kadın sürücüler ve vatandaşlar kendilerine verilen çiçekler için ekiplere teşekkür etti.
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