Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10.10.2022 11:47
Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Eskişehir'de kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak ve sahte alkol mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede kent merkezinde bulunan 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 281 litre sahte/kaçak alkol, 98 alkol kiti, 2 tabanca, 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

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Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Aranması olan 85 kişi yakalandı Aranması olan 85 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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