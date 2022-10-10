Son dakika haber... Eskişehir'de kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak ve sahte alkol mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede kent merkezinde bulunan 2 ev, 2 araç ve 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 281 litre sahte/kaçak alkol, 98 alkol kiti, 2 tabanca, 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR