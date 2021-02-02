Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 bin 800 dal sarılmış sigara ile 70 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika