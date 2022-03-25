Son dakika haber: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.03.2022 16:06
Son dakika haber: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sattıklarını belirledi.

Şüpheli 2 kişinin içerisinde bulunduğu otomobili Mihalgazi ilçesi girişinde durduran jandarma ekipleri araçta yapılan aramada 538 paket, kaldıkları motel odasında yapılan aramada ise bin 380 paket olmak üzere bin 918 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız yabancı menşeili kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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El altından kaçak sigara satan şüphelilere suçüstü El altından kaçak sigara satan şüphelilere suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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