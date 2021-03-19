Son dakika haberleri! Eskişehir'de kamyon kazası: 3 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de tahta palet yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yapacağı sırada başka bir kamyona çarptı. Kazada 2 kamyon şoförü ile bir kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bülent Ulaş sürücüsü olduğu 01 AEU 006 plakalı tahta palet yüklü kamyonla, Tokathan Mahallesi'ne giden kavşaktan dönüş yapmak istedi. Ancak kamyon, Galip Kaya idaresindeki 45 P 0228 plakalı kamyona çarptı. Kazada Kaya'nın kullandığı kamyon devrilerek, hurdaya döndü.

Sürücüler Bülent Ulaş ve Galip Kaya ile Kaya'nın beraberindeki Ferdi Tokmak yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bülent Ulaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.