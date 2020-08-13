ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobildeki Mustafa Taşsöker ile Belkıs Taşsöker yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtaki Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Seyitgazi-Afyonkarahisar yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Taşsöker yönetimindeki 26 GL 552 plakalı otomobil, Habip Akkaya'nın kullandığı 03 UC 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya ve otomobildeki Mustafa Taşsöker ağır yaralanırken, Belkıs Taşsöker ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Taşsöker Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Akkaya çifti ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Taşsöker, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Akkaya çiftinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.